الرئيس السيسي يتبادل التهاني مع قادة قطر والإمارات وتونس والعراق والبحرين بمناسبة رمضان

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية، الذي قدم التهنئة للرئيس بحلول شهر رمضان المعظم، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

وصرح المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس ثمن الاتصال، معرباً من جانبه عن خالص تمنياته لقيادة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة بكل الخير والازدهار بمناسبة الشهر الكريم.

كما أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، حيث تبادل الرئيسان أصدق التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين الله عز وجل أن يجعل في هذا الشهر الكريم الخير والسلام والرخاء للشعبين المصري والتونسي الشقيقين وللأمتين العربية والإسلامية.

كما أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تبادل الزعيمان أطيب التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، داعين الله العلي القدير أن يعيد الشهر المعظم على البلدين والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير، وأن يديم على شعبي مصر والإمارات الشقيقين الأمان والازدهار.

كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، حيث تبادل الزعيمان التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، متمنيين أن يعيد الله سبحانه وتعالى هذا الشهر الكريم على البلدين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية بالخير والازدهار، وأن يديم الأمن والاستقرار على جميع الشعوب العربية ويتقبل منهم صالح الأعمال في هذه الأيام المباركة.

كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، حيث توجه الرئيس بالتهنئة للرئيس العراقي بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، متمنياً للشعب العراقي الشقيق دوام الأمن والرخاء، وهو ما ثمنه الرئيس العراقي، داعياً الله عز وجل أن يعيد الشهر المعظم على البلدين الشقيقين بالخير واليُمن، وأن يحفظ الأمتين العربية والإسلامية ويرزقهما البركة والازدهار.

كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، حيث تم تبادل التهنئة بحلول شهر رمضان المعظم، والإعراب عن التمنيات بأن يعيد المولى عز وجل هذه الأيام المباركة على الشعبين الشقيقين بالخير، وأن يشمل بكرمه الأمتين العربية والإسلامية ويرزقهما الخير والازدهار.

كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث تبادل الزعيمان التهاني والتمنيات الطيبة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، داعين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صالح الأعمال في هذا الشهر الكريم، وأن يديم الخير والبركات على الشعبين الشقيقين، ويحفظ الأمتين العربية والإسلامية ويرزقهما الأمن والاستقرار.