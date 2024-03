الأوسكار 2024.. كيليان مورفي أفضل ممثل

توج الممثل كيليان مورفي، بجائزة الأوسكار كأفضل ممثل رئيسي عن دوره في فيلم "Oppenheimer" للمخرج كريستوفر نولان، وذلك خلال حفل جوائز الأكاديمية السنوي الـ96، والمقام على مسرح دولبي بلوس أنجلوس.

وتضم قائمة مقدمي حفل جوائز الأوسكار مجموعة من النجوم، بما في ذلك: زيندايا وميشيل فايفر والفائزان بالأوسكار نيكولاس كيدج وآل باتشينو. كما تضم القائمة الفائزين الأربعة بجوائز التمثيل في العام الماضي: بريندان فريزر من فيلم "The Whale" وميشيل يوه، وكي هوي كوان، وجيمي لي كيرتس من الفائز بجائزة أفضل فيلم "Everything Everywhere All at Once".

ودخلت المخرجة التونسية كوثر بن هنية، التاريخ خلال ترشيحات جوائز الأوسكار الـ96. وترشحت بن هنية لجائزة الأوسكار في فئة أفضل فيلم وثائقي عن فيلمها “بنات ألفة” من بطولة هند صبري. لتصبح بن هنية أول مخرجة عربية تترشح لجائزة الأوسكار، بعد أن نالت هذا الشرف عام 2021، بفيلم “الرجل الذي باع ظهره”، والذي ترشح في فئة أفضل فيلم أجنبي.