الكهرباء: استعدادات مكثفة لاستقبال شهر رمضان وغرف عمليات وفرق إصلاح للأعطال

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات وعمل الصيانات المطلوبة لوحدات التوليد ووكافة مكونات الشبكة القومية بما يمكن من توفير متطلبات المواطنين وعدم حدوث أعطال أو انقطاعات للتيار خلال شهر رمضان خاصة خلال فترات الذروة، حيث كثفت وزارة الكهرباء والطاقة الاستعدادات لتأمين احتياجات المواطنين وخطط التنمية من الكهرباء خلال شهر رمضان المبارك حيث تم مراجعة مكونات الشبكة وإجراء الصيانات المطلوبة وتخصيص غرف عمليات بكل شركة بالإضافة لغرفة العمليات المركزية وفرق طوارئ لإصلاح الأعطال فور حدوثها كما تم التنسيق الكامل مع وزارة البترول لتوفير احتياجات محطات التوليد من الغاز والوقود تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بعدم تخفيف الاحمال خلال شهر رمضان الكريم.

أصدر الدكتور محمد شاكر توجيهاته لرئيس القابضة للكهرباء المهندس جابر الدسوقى على ضرورة أن تكون أعمال الصيانة بعيدا عن أوقات الذروة تيسيرا على المواطنين مؤكدا وجود أكثر من 30 ألف ميجاوات تعادل أكثر من حجم الاستهلاك الحالى احتياطى بالشبكة القومية وهو ما يلبى احتياجات المواطنين وخطط التنمية.

أكد شاكر أن الشبكة القومية للكهرباء هى الأكبر والأقوى فى إفريقيا وقادرة على تلبية احتياجات دول الجوار بفضل ما تمتلكه مصر من قدرات تصل لأكثر من 60 ألف ميجاوات واحتياطيات آمنة كبيرة يمكن استغلالها فى تصدير الكهرباء أو لتلبية متطلبات المشروعات الجديدة فورا مشيرا إلى حرص القطاع على تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بجعل مصر مركزًا اقليمياَ ودوليًا لتبادل الطاقة بين الدول العربية وإفريقيا وأوروبا من خلال تدعيم خطوط الربط الكهربى مع دول الجوار والمشاركة بفاعلية في الاجتماعات الخاصة لكل من منظمة جيديكو الصينية، الاتحاد من أجل المتوسط UFM، الاتحاد العربي للكهرباء.

وأوضحت القابضة للكهرباء التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات حيث انخفض معدل استهلاك الوقود الى 176.3 جم/ ك.و.س بفضل الإجراءات التى اتخذها القطاع بالاعتماد على الوحدات الكبيرة ذات الكفاءة العالية والدورة المركبة وإجراء أعمال الصيانة وقد بلغت الطاقة المولدة من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة 12.7% من إجمالى الطاقة المولدة، مشيرا إلى متابعة تنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء واستحداث العديد من الخدمات للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة مؤكدا أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة نجحت بفضل المساندة والدعم المستمر من جانب القيادة السياسية فى التغلب على التحديات التى واجهتها خلال الفترة الماضيه وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية واستكمال خطوات إعادة تأهيل شركات الكهرباء من خلال العديد من الإجراءات أهمها المتابعة المستمرة رفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة.يادة الطاقة المولدة الى 205.4 مليار ك. و. س واستكمال تنفيذ الخطة الموضوعه لتدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعه مشيرا إلى زيادة عدد المشتركين حيث بلغ 40.7 مليون مشترك بنسبة تطور 4% عن العام السابق منهم حوالى 15.9 مليون مشترك لديهم عدادات مسبقة الدفع بنسبة 39%.