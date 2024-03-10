العميد يخصص برنامجًا تأهيليًا للاعبي المنتخب في معسكر الإمارات

قرر حسام حسن المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تخصيص برنامج تأهيلي للاعبي الفراعنة في بداية المعسكر الخاص بدورة الإمارات الودية.

وجاء هذا القرار بسبب كثرة مباريات فرق اللاعبين وموسم كروي طويل، وخاصة لاعبي فريق الأهلي، وذلك لتجنب الإجهاد والإصابات لأي لاعب في صفوف المنتخب.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب قائمة تضم 25 لاعبا استعدادًا للمعسكر الذي ينطلق ١٣ مارس الجاري استعدادا للبطولة الودية التي تضم منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا، والمقرر إقامتها في أبو ظبي، واللاعبون الـ ٢٥ هم:

محمد عواد

محمد أبو جبل

المهدي سليمان

مصطفى شوبير

محمد هاني

أكرم توفيق

محمد حمدي

محمد شكري

أحمد حجازي

رامي ربيعة

محمد عبد المنعم

أحمد رمضان بيكهام

مروان عطية

حمدي فتحي

إمام عاشور

محمد مجدي أفشة

أحمد نبيل كوكا

محمود تريزيجيه

مصطفى فتحي

حسين الشحات

عمر مرموش

مصطفي محمد

أحمد عاطف

محمد شريف

محمد الشامي