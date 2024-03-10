خاص.. تفاصيل مشاركة أحمد سعيد العمري مع حمادة هلال فى "المداح"

أكد المنشد احمد سعيد العمرى مشاركته للفنان الكبير حمادة هلال فى مسلسل المداح أسطورة العودة وقال : فى الحقيقة وقبل كل شىء أنا من محبى الفنان الكبير حمادة هلال وهو من الفنانين المصريين المؤثريين على الساحة بالإضافة إلى انه صاحب موهبة كبيرة و خلق عظيم وتعتبر مشاركتى فى مسلسل المداح من أولى المفاجأت فى رمضان وهو الشهر المبارك العظيم والموضوع له قصة وصدفه جميلة

تابع " العمرى" فى تصريحات خاصة للبوابة نيوز فعند خروجى من زيارة سيدنا النبي عند تواجدى بالمدينة خرجت ووجدت أمامى الفنان الكبير حمادة هلال ، ولأننى احبه ذهبت له لألقى عليه السلام بدافع محبتنا واحترامنا له .

وأضاف قائلا: تفاجأت بأن الفنان حمادة هلال يخرج لى رسائل الواتس اب والتى تؤكد ترشيح منتج مسلسل المداح لى لمشاركتى فى المسلسل مرفق ببعض الفيديوهات التى انشد فيها .

وأختتم: "وبالفعل تلقيت صدمة وفرحة فى نفس الوقت وخاصة عندما قال لى الفنان حمادة هلال " يعني أنا كنت لسة هنزل مصر واطلبك فتقابلني هنا عند سيدنا النبي لا دي إشارة!" ووالحمد لله حصل و شاركت بصوتي في المسلسل و هتسمعوني مع النجم الكبير حمادة هلال في تتر النهاية وهتسمعوا صوتي في مشاهد داخلية كتير في المسلسل وإن شاء الله ربنا يجعلها إشارة خير ونجاح واتمني له كل النجاح والتوفيق والمسلسل يكسر الدنيا السنادي فى السباق الرمضاني.