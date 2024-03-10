اقرأ غدًا في «البوابة».. محاولة أخيرة.. جهود مصرية أمريكية للوصول إلى هدنة مع أول يوم رمضان

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأثنين 11 مارس 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

محاولة أخيرة.. جهود مصرية أمريكية للوصول إلى هدنة مع أول يوم رمضان

لقاء بين رئيسى «الموساد» و« »CIA فى إطار المفاوضات حول التهدئة

«المدفع الصامد 24 ».. «الناتو» يستأنف أكبر مناورات للحلف منذ الحرب الباردة

«حزب الله» يطلق عشرات الصواريخ على شمال إسرائيل

أول سفينة مساعدات تستعد للانطلاق من قبرص إلى غزة

«ظل أردوغان» يخيم على الانتخابات الأوروبية فى ألمانيا

مخاوف من سيطرة أنقرة على الشئون السياسية فى ألمانيا من خلال حزب «دافا»

«بايدن:» «نتنياهو» يضر تل أبيب أكثر مما ينفعها