قرينة السيسي تهنئ المصريين بشهر رمضان: "ربنا يحفظ مصر وشعبها من كل سوء وشر"

هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية المصريين بمناسبة رمضان قائلة: «نحمد الله على قدوم شهر رمضان، شهر الخير والرحمة. وأدعو الله في هذا الشهر المبارك أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء وشر.. كل عام وأنتم بخير».

وفي سياق آخر تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية، الذي قدم التهنئة للسيد الرئيس بحلول شهر رمضان المعظم، داعيًا الله عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على البلدين والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

وصرح المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس ثمن الاتصال، معربًا من جانبه عن خالص تمنياته لقيادة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة بكل الخير والازدهار بمناسبة الشهر الكريم.