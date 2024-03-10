رئيس جامعة الفيوم يشهد حفل خريجي كلية الطب البشري لعام ٢٠٢٢

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، اليوم الأحد، فعاليات حفل خريجي كلية الطب البشري لعام ٢٠٢٢م.

بحضور الدكتور عرفة صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمدي إبراهيم عميد الكلية، والوكلاء، والدكتور أسامة عبد الحي النقيب العام لأطباء مصر، والدكتور محمد عثمان نقيب أطباء الفيوم، واعضاء هيئة التدريس، والمكرمين، وأسرهم، وذلك اليوم الأحد، بقاعة المؤتمرات بالكلية.

تقدّم الدكتور ياسر مجدي حتاتة بالتهنئة للخريجين، موجهًا إياهم بتحديد أهدافهم والبدء بشكل صحيح وسليم، وأن يكون اختيار الطبيب للتخصص الذي يستطيع أن ينجح ويتفوق خلاله، والا تكون المادة هي الهدف الأول، وألا يبخل بعلمه على غيره.

وأكد أن الخريجين هم نتاج عمل دؤوب من الإدارات المتلاحقة، ومن الأساتذة الأجلاء والمخلصين بكلية الطب، والتي مرت بمراحل عديدة شهدت تطورات متلاحقة وملموسة، وصولا إلى المكانة المرموقة التي تتميز بها خلال الوقت الراهن، محتلة الصدارة ضمن كليات الطب المختلفة.

كما وجه الدكتور عرفه صبري حسن أسمى آيات التهنئة لأسر الخريجين على ما قدموه من دعم ومساعدة لأبنائهم، وتهنئة الخريجين على ما بذلوه من مجهودات خلال سنوات الدراسة والتعلم، ولذلك عليهم الالتزام بأخلاقيات المهنة، وأخذ قدوة من أساتذتهم والاحتذاء بهم مع ضرورة مواصلة الدراسات العليا.

كما أشار الدكتور عاصم العيسوي إلى أن مهنة الطب من المهن التي تحتاج إلى مواصلة التعلم والدراسة ليكون النجاح والتفوق حليفًا للطبيب، ومن أجل تحقيق الأهداف والطموحات والوصول إلى المكانة الأعلى.

وتابع الدكتور حمدي إبراهيم ان الحفل من الأيام المتميزة، والتي تشهد تخرج كوكبة من الأطباء الجدد بعد سنوات الدراسة الشاقة، لممارسة مهنة الطب والتي تعتبر من أسمى وأنبل المهن.

موجهًا الخريجين بضرورة تقوى الله، وإعمال العقل، والمشاركة في خدمة المجتمع ورفعة الأمة، وأن يكون الطبيب أمينًا على المرضى والتعامل معهم برحمة وإنسانية.

وأعربت الدكتورة نجلاء الشربيني وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن حفل التخرج يجسد مشاعر الفرحة والامتنان لما تم بذله من مثابرة وإصرار لتحقيق النجاح المنتظر، مضيفةً أنه يجب على الخريجين الاستعداد للمرحلة المقبلة من ممارسة المهنة بكل إخلاص وتفاؤل وأمل، واستغلال الإمكانات المتاحة لاستكمال مسيرة العلم والتفوق لهم ولأولياء أمورهم.

وأكدت الدكتورة هدير محمود وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث أن الأطباء يعملون من خلال منظومة مترابطة ومتكاملة من أجل تحقيق التميز المنشود، مع ضرورة التمتع بتقوى الله ومواصلة العلم والمعرفة.

وتابع الدكتور محمد صلاح الجندي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن اليوم هو ثمرة تعب وجهد متواصل خلال سنوات الدراسة السابقة، من أجل تعلم مهنة الطب واكتساب المهارات الحياتية المختلفة، مضيفًا أن العلاقة بين الأساتذة والطلاب تقوم على المبادئ الإنسانية والأكاديمية بهدف التأهل بشكل جيد لسوق العمل، والوصول إلى أعلى الدرجات والمناصب.

كما أكد الدكتور أسامة عبد الحي أن مهنة الطب هي مهنة إنسانية في المقام الأول، والتي على الرغم من مشقتها تظل من أحسن وأجمل المهن، والتي من خلالها يحصل الطبيب على الأجر من الله، وكذلك أجر ما يعرف بالرضا عن النفس عند تخفيف ومعالجة آلام المرضى، موجهًا أن الطب يحتاج إلى تعلم مستمر وبذل المزيد من الجهد والسعي ليكون الأطباء سفراء للإنسانية وللعلم.

تضمنت فعاليات حفل التخرج اهداء الدروع، بالاضافة إلي تأدية قسم الطبيب وتكريم اوائل الدفعة وتسليم شهادت التخرج.

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