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الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

الهيئة العامة للرقابة المالية تحتفل باليوم العالمي للمرأة

عيد المرأة
عيد المرأة
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نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية احتفالية للسيدات العاملات بالهيئة وذلك بمناسبة الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة تقديرًا لدورهن الهام والمحوري والجهد المخلص اللاتى تقومن به المرأة ليس فقط في الهيئة بل وفي المجتمع ككل.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن سيدات الهيئة شركاء النجاح، وتقدم لهم بفائق التقدير والتحية، وتمنى لهم النجاح والتوفيق.

وقال رئيس الهيئة موجهًا حديثه لسيدات هيئة الرقابة المالية: “كل عام وأنتم بخير ويد بيد ندفع جهود البناء والتنمية لتعزيز دور ومكانة الهيئة في الاقتصاد الوطني”.

 

الاقتصاد الوطني احتفالية الدكتور محمد فريد الهيئة العامة للرقابة المالية العامة للرقابة المالية