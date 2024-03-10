أحمد ياسر ريان يقود هجوم سيراميكا أمام سموحة

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة سموحة في المباراة التي تجمعهما بعد قليل على ملعب الإسكندرية في الجولة الـ 16 من سابقة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق سيراميكا المركز السادس برصيد 21 نقطة، بينما يأتي سموحة في المركز التاسع برصيد 19 نقطة.

جاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - أحمد القندوسي - أحمد بلحاج - صامويل أمادي .

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: على الجابرى - خالد صبحي - سعد سمير - عبد الرحمن بودى - أحمد القرموطى - محمد إبراهيم - محمد توني - چون ايبوكا - مروان عثمان.