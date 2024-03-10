البحرية الأوكرانية: لا توجد سفن حربية روسية في البحر الأسود

أعلنت البحرية الأوكرانية أن اعتبارا من صباح اليوم /الأحد/، لا توجد سفن حربية روسية في البحر الأسود.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - "هناك سفينة معادية واحدة في بحر آزوف.. ولا توجد حاملات صواريخ"،.

وأضاف البيان أن في البحر الأبيض المتوسط، تمتلك روسيا ثلاث سفن، بما في ذلك حاملتا صواريخ كروز من طراز "كاليبر" بإجمالي يصل إلى 12 صاروخا.

وكانت البحرية الأوكرانية قد أعلنت، في وقت سابق، أن أسطول البحر الأسود الروسي لديه أكثر من 30 سفينة عاملة، بما في ذلك 10 حاملات صواريخ.

ومن جهتها، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية تدمير أنظمة الدفاع الجوي لـ35 طائرة هجومية مسيرة من أصل 39 أطلقتها روسيا على المناطق الشرقية والجنوبية للبلاد، موضحة أن معظم الطائرات المسيرة جرى تدميرها فوق المناطق الشرقية والجنوبية من أوكرانيا، ولم تشر إلى وقوع أي أضرار جراء ذلك.

وعلى صعيد متصل، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة خاركيف الأوكرانية أوليه سينيهوبوف "إنه خلال الساعات الماضية، أطلقت القوات الروسية النار على معسكر ترفيهي في بوهودوخيف بمنطقة خاركيف"، موضحة أن حوالي 20 مستوطنة في منطقة (خاركيف، وهاتيش، وبوتشكوف، وبوداركي، ودفوريتشنا، وسينكيفكا)، تعرضت لهجمات بالمدفعية وقذائف الهاون.

وأضاف أن في بوهودوخيف، قصف الجيش الروسي أراضي معسكر ترفيهي، حيث اشتعلت النيران في حافلة صغيرة، ولحقت أضرار بمبنى خارجي ولم تقع إصابات، لافتا إلى أن ثلاثة منازل خاصة في أودنوروبيفكا بمنطقة بوهودوخيف نتيجة القصف الروسي، كما اشتعلت النيران في جناح تجاري في فوفشانسك.

وفي دنيبروبتروفسك الأوكرانية، قال رئيس الإدارة العسكرية للمنطقة سيرهي ليساك "إن القوات الروسية أطلقت صاروخا على شركة في منطقة دنيبروبتروفسك جنوب شرق البلاد، مما أدى إلى إصابة رجل يبلغ من العمر 58 عاما، فيما دمرت قواتنا طائرتين بدون طيار روسية".

وفي الوقت نفسه، قصفت القوات الروسية منطقة نيكوبول بنيران المدفعية الثقيلة ثلاث مرات، كما استخدموا طائرة انتحارية بدون طيار ضد المنطقة، كما سُمع دوي انفجارات في نيكوبول وبلدة مارهانيتس.. ولم تقع إصابات هناك، لكن هناك أضرارا لحقت بموقع البنية التحتية، كما تم إخماد حريق على الفور.

وفي خيرسون، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية أولكسندر بروكودين "إن ثلاثة مدنيين أصيبوا جراء قصف معادٍ في منطقة خيرسون، حيث ضرب الروس مناطق سكنية في المنطقة على وجه الخصوص، وتضررت أربعة مبان شاهقة ومنازل خاصة"، مشيرا أن الروس أطلقوا النار على عدد من المناطق في الإقليم، ولحقت أضرار بمؤسسة تعليمية ومنشأة طبية وخط أنابيب للغاز.

ومن ناحية أخري، ذكر مكتب المدعي العام الأوكراني، في منشور على "فيسبوك"، أن المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين عقد خلال زيارته الرسمية إلى واشنطن العاصمة سلسلة اجتماعات، حيث التقى وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان أوزرا زيا، وسفيرة وزارة الخارجية الأمريكية المتجولة للعدالة الجنائية العالمية بيث فان شاك، ومساعد وزير الخارجية لشؤون المخدرات الدولية وإنفاذ القانون تود روبنسون.. وقال كوستين "إن هدفنا المشترك هو حتمية إنزال العقوبة العادلة بالمجرمين، بغض النظر عن ثرواتهم أو مناصبهم".

وبحسب البيان "ناقش أندريه كوستين مع أوزرا زيا مجالات جديدة للتعاون ضمن المجموعة الاستشارية للتحقيق في الجرائم الفظيعة لتنفيذ أفضل الممارسات العالمية في عملية التحقيق وضمان مسؤولية روسيا عن الجرائم المرتكبة".

وفي الاجتماعات.. أعرب كوستين عن امتنانه للدعم الشامل والمشاورات الاستراتيجية التي يقدمها خبراء المجموعة الاستشارية للتحقيق في الجرائم الفظيعة للمدعين العامين الأوكرانيين العاملين في جرائم الحرب الروسية.

وخلال الاجتماع مع روبنسون.. أشار كوستين إلى أن مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون شريك موثوق به على المدى الطويل في مكافحة الجريمة المنظمة وتنفيذ الإصلاحات المعقدة لنظام إنفاذ القانون ومكتب المدعي العام.. وقال كوستين "إن تقديم روسيا إلى العدالة بسبب الجرائم الدولية المرتكبة ومحاربة الفساد يظلان على رأس أولوياتنا.. وأنا ممتن للغاية للمكتب على دعمه ومساعدته في تنفيذ الحلول التكنولوجية الجديدة وأفضل الممارسات، والتي تعتبر ضرورية لنجاح عملنا".