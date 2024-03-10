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الأحد 10 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

رئيس الكنيسة الأسقفية يهنئ السيسي بحلول شهر رمضان المبارك

الدكتور سامي فوزي
الدكتور سامي فوزي
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يهنئ الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية،  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وفضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا لبلادنا الغالية والمصريين كل المحبة والتقدم والبركة.

وأعرب رئيس الأساقفة عن خالص تهانيه لجموع المصريين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، والذي يأتي بالتزامن مع فترة الصوم الكبير والاستعداد لعيد القيامة المجيد، مضيفًا: نصلي لكي يعم السلام والخير لبلادنا جميعًا.

الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية شهر رمضان المبارك