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الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

مران الزمالك.. إبراهيما نداي يواصل برنامجه التأهيلي

نداي لاعب الزمالك
نداي لاعب الزمالك
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واصل السنغالي إبراهيما نداي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأحد التي أقيمت على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض نداي فقرة تأهيلية فردية تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق، ضمن البرنامج الموضوع للاعب من الجهاز الطبي، بعد إصابته بمزق في العضلة الضامة.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة الجونة، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على ستاد خالد بشارة، في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

كان نداي قد غاب عن مباراة الزمالك والأهلي أول أمس الجمعة، والتي انتهت بخسارة الفارس الأبيض بنتيجة 2-0 بنهائي كأس مصر .

السنغالي إبراهيما نداي الزمالك الدوري الممتاز أيمن مصطفى