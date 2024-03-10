ضبط سلع غذائية رمضانية منتهية الصلاحية بحملات تموينية في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر، مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ عدة حملات تحت إشراف مفتاح عبداللطيف - مدير عام التجارة الداخلية وسمير البلكيمى - مدير الرقابة التموينية.

وأسفرت الحملات بمركز كفر الدوار عن ضبط مخبزين تصرفا فى 97 شيكارة دقيق بلدى مدعم و مخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 23 جرام بالرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات علية وغلقة لمدة شهر و 8 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن.

وبمركز أبو حمص تم ضبط 250 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية، كما تم تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و 3 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

وبمركز إدكو تم ضبط 5 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و مخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و آخر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل، كما تم تحرير محضر لعدم الإحتفاظ بسجل زيارات وقت المرور ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.