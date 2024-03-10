ضبط 30 طن مخصبات زراعية داخل مصنع في البحيرة.. صور

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة.

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر، وكيل الوزارة، حملة تموينية مكثفة بمركز أبو المطامير تحت اشراف مفتاح عبد اللطيف، مدير عام التجارة الداخلية.

وأسفرت عن ضبط 30 طن مخصبات زراعية داخل مصنع بير سلم يقوم بتقليد علامات تجارية معروفة ويقوم بتعبئتها داخل عبوات بدون ترخيص مما يعد غشاً تجارياً للجمهور وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.