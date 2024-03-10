ads
الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

بعد التتويج بكأس مصر.. الأهلي يستأنف التدريبات استعدادا لمواجهة البنك في الدوري

الأهلي
الأهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الأحد على ملعب مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة ، استعدادًا لمواجهة نظيره البنك الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز.
ويعود الأهلي للتدريبات بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر  عقب العودة من السعودية.

وتوج الأهلي بلقب كأس مصر على حساب نظيره الزمالك بثنائية دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض يوم الجمعه الماضي.
ويلتقي الأهلي مع البنك الأهلي، على ستاد القاهرة الدولي في الساعة التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل ضمن الجولة 16 من الدوري الممتاز.
ويحتل فريق الأهلي المركز العاشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة من 7 مباريات ولدية 7 مباريات مؤجلة. 

الاهلي والبنك الأهلي تتويج الأهلي بكأس مصر الدوري الممتاز