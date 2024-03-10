بعد التتويج بكأس مصر.. الأهلي يستأنف التدريبات استعدادا لمواجهة البنك في الدوري

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الأحد على ملعب مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة ، استعدادًا لمواجهة نظيره البنك الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز.

ويعود الأهلي للتدريبات بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر عقب العودة من السعودية.

وتوج الأهلي بلقب كأس مصر على حساب نظيره الزمالك بثنائية دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض يوم الجمعه الماضي.

ويلتقي الأهلي مع البنك الأهلي، على ستاد القاهرة الدولي في الساعة التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل ضمن الجولة 16 من الدوري الممتاز.

ويحتل فريق الأهلي المركز العاشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة من 7 مباريات ولدية 7 مباريات مؤجلة.