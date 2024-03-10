رئيس الوزراء الإسباني: سأقترح على البرلمان الاعتراف بدولة فلسطينية

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إنه سيقترح على البرلمان الاعتراف بدولة فلسطينية.

وأضاف سانشيز، في مؤتمر حقوقي بمدينة بيلباو السبت، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية، "سأقترح منح اعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية، أفعل ذلك عن قناعة أخلاقية، لقضية عادلة ولأنها الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن تعيش بها دولتان، إسرائيل وفلسطين، معا في سلام".

وأوضح سانشيز أن موقفه من الصراع في قطاع غزة يشبه كثيرا دعم بلاده لأوكرانيا بعد هجوم روسي كامل النطاق قبل أكثر من عامين.

وشدد على أن إسبانيا تطالب "باحترام القانون الدولي من روسيا ومن إسرائيل، وبإنهاء العنف والاعتراف بالدولتين، وبوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة".

جدير بالذكر أن "سانشيز" أضاف صوته لمجموعة من القادة والمسؤولين الحكوميين الأوروبيين الذين قالوا "إنهم قد يقدمون دعمهم لحل الدولتين في الشرق الأوسط بينما يتزايد الإحباط الدولي من أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية".