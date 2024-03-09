قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، اسناد مباراة سموحة وسيراميكا المقرر لها الساعة الرابعة مساء غد الاحد الي الحكم نادر قمر .
يتكون طاقم حكام مباراة سموحة وسيراميكا من:
حكم ساحة: نادر قمر الدولة
حكم مساعد 1: احمد لطفي
حكم مساعد 2: عدي عيد
حكم رابع : محمود وفا
حكم Var: محمود ناصف
حكم Var مساعد : وليد عبد الرازق
تقام مباراة سموحة وسيراميكا غدا الاحد في الرابعة مساء ضمن فعليات الجولة السادسة عشر علي استاد الاسكندرية.
البوابة سبورت
نادر قمر حكما لمباراة سموحة وسيراميكا بالدوري
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قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، اسناد مباراة سموحة وسيراميكا المقرر لها الساعة الرابعة مساء غد الاحد الي الحكم نادر قمر .
قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، اسناد مباراة سموحة وسيراميكا المقرر لها الساعة الرابعة مساء غد الاحد الي الحكم نادر قمر .