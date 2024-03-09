نادر قمر حكما لمباراة سموحة وسيراميكا بالدوري

قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، اسناد مباراة سموحة وسيراميكا المقرر لها الساعة الرابعة مساء غد الاحد الي الحكم نادر قمر .

يتكون طاقم حكام مباراة سموحة وسيراميكا من:

حكم ساحة: نادر قمر الدولة

حكم مساعد 1: احمد لطفي

حكم مساعد 2: عدي عيد

حكم رابع : محمود وفا

حكم Var: محمود ناصف

حكم Var مساعد : وليد عبد الرازق

تقام مباراة سموحة وسيراميكا غدا الاحد في الرابعة مساء ضمن فعليات الجولة السادسة عشر علي استاد الاسكندرية.