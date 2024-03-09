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السبت 09 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

نادر قمر حكما لمباراة سموحة وسيراميكا بالدوري

نادر قمر
نادر قمر
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قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، اسناد مباراة سموحة وسيراميكا  المقرر لها الساعة الرابعة مساء غد الاحد الي الحكم نادر قمر . 
يتكون طاقم حكام مباراة سموحة وسيراميكا من: 
حكم ساحة: نادر قمر الدولة 
حكم مساعد 1: احمد لطفي
حكم مساعد 2: عدي عيد
حكم رابع : محمود وفا
حكم Var: محمود ناصف
حكم Var مساعد : وليد عبد الرازق
تقام مباراة سموحة وسيراميكا غدا الاحد في الرابعة مساء ضمن فعليات الجولة السادسة عشر علي استاد الاسكندرية.

الحكم نادر قمر الدولة حكما مباراة سموحة وسيراميكا