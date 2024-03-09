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السبت 09 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

غياب رمضان صبحي.. تعرف على قائمة بيراميدز لمواجهة الداخلية في الدوري

بيراميدز
بيراميدز
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أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة الفريق السماوي التي يخوض بها مباراة الداخلية في إطار  الدوري الممتاز.

يحل فريق بيراميدز ضيفا على الداخلية في الرابعة من مساء الأحد على استاد السلام في إطار الجولة الـ16  من مسابقة الدوري المصري الممتاز بعد التعادل في الجولة الماضية مع فاركو.

وشهدت القائمة استمرار غياب رمضان صبحي وفخري لاكاي وعلي جبر ومحمود دونجا وأحمد ميهوب للإصابة بينما عاد أحمد سامي قلب الدفاع بعد التعافي من الإصابة بمزق العضلة الضامة.

جاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر.

خط الدفاع: أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ - أحمد سامي.

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود زلاكة.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.

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