في أولى أيامها.. "وعد الحق 3" تكبد عناصر داعش خسائر فادحة بالعراق

كشفت السلطات الأمنية العراقية عن تمكن قوى الأمن من تكبيد العناصر الإرهابية خسائر فادحة في مفارزه وأوكاره، وذلك في أول يوم يشهد انطلاق المرحلة الثالثة من العملية الأمنية "وعد الحق" التي أطلقتها قيادة العمليات المشتركة وبمشاركة عدة قطاعات أمنية مثل الحشد والشرطة الاتحادية.

ووفقا لبيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، فإن العملية التي انطلقت ضمن قاطع عمليات ديالى وكبدت الإرهاب ومفارزه وأوكاره ومضافاته المزيد من الخسائر في المعدات ومختلف أنواع الأسلحة وتدمير كهوف وكميات كبيرة من المواد اللوجستية التابعة لمفارز الإرهاب التكفيري.

أما في صحراء الأنبار فقد باشرت قوة من فوج حشد الغربية الأول وفوج القائم الأول، قضاء القائم بعملية نوعية مباغتة جريئة اسفرت عن تدمير عدد من المضافات كان بداخلها كميات من المؤن والأرزاق والوقود والمستمسكات الثبوتية تعود الى عناصر داعش وفلوله المنهزمة وقد دمرت في هذه العملية جميع المضافات التي تمت السيطرة عليها.

يشار إلى أن قيادة العمليات المشتركة أطلقت صباح اليوم المرحلة الثالثة من عملية "وعد الحق" بهدف استمرار نهج القيادة في تعقب ومطاردة العناصر الإرهابية المهزومة وإدامة الضغط على هذه المجموعات الهاربة السائبة والانقضاض عليها تأكيدا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة بديمومة الانتصارات المتلاحقة ضد أوكار الإرهاب وما تشهده المحافظة من استقرار امني نتيجة جهود ابطال القطعات الامنية المختلفة واسناد وتعاون وتفهم اهلنا الاكارم في ديالى وعشائرها الكريمة بكل اطيافها وتنوعاتها الاجتماعية العزيزة.