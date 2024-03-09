غياب 4 نجوم.. قائمة ريال مدريد أمام سيلتا فيجو بالدوري الإسباني

أعلن ريال مدريد قائمته لمباراة سيلتا فيجو في الجولة 28 من الدوري الإسباني، والتي تقام غدًا الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو.

ويبرز في القائمة غياب جود بيلينجهام بسبب الإيقاف، وتيبو كورتوا، وإيدير ميلتاو، وديفيد ألابا بسبب الإصابة.

وتضم القائمة الحراس الثلاثة: لونين، كيبا، وبينيرو.

وفي خط الدفاع، يتواجد كل من: كارفاخال، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فيران جارسيا، أنطونيو روديجر، وفيرلاند ميندي.

ويضم خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي، تشواميني، داني سيبايوس، وأردا جولر.

وفي خط الهجوم، يُشارك فينيسيوس جونيور، خوسيلو، إبراهيم دياز، ورودريجو.

ويُشكل غياب بيلينجهام ضربة لخط وسط ريال مدريد، لكن وجود كروس ومودريتش يُعوض هذا الغياب، فيما يعطي وجود فينيسيوس جونيور ودياز قوة هجومية كبيرة للفريق، ويُمكن أن يُشكل خوسيلو عنصر مفاجأة في خط الهجوم.

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة، بينما يتواجد سيلتا فيجو في المركز السابع عشر بـ 24 نقطة.

وتُعدّ هذه المباراة مهمة للغاية بالنسبة لريال مدريد، حيث يسعى للفوز بالنقاط الثلاث للهروب بصدار الترتيب، عن برشلونة صاحب المركز الثاني برصيد 61، بينما يطمح سيلتا فيجو لتحقيق مفاجأة وحصد نقاط ثمينة تُبعده عن شبح الهبوط.