بمناسبة شهر رمضان.. «الداخلية» تنظم احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وأسرهم

أقامت وزارة الداخلية، احتفالية بمجمع مراكز إصلاح وتأهيل 15 مايو لعدد من النزلاء وأسرهم تم خلالها توزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين – مواد غذائية).

ولاقت تلك المبادرة استحساناً ومردودًا إيجابيًا من النزلاء وأسرهم وقدموا الشكر لوزارة الداخلية على حرصها الدائم على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية المختلفة لهم.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق أطر الفلسفة العقابية الحديثة وتقديم كافة الدعم لهم بما يساهم فى إعادة إندماجهم فى المجتمع عقب إنقضاء مدة العقوبة.

يأتي ذلك فى اطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وتقدم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والعمل على مراعاة البعد الإجتماعى والإنسانى بهدف تحقيق أكبر قدر من الاستقرار النفسى لهم وإتاحة الفرصة للتواصل مع ذويهم وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك .