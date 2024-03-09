مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية يعرض برنامح شهر رمضان

ينظم مركز الحريه للإبداع بالاسكندرية التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش ، بمناسبة شهر رمضان المبارك عدد من الأمسيات الثقافية بعنوان ليالي رمضان الإبداعيه.

وتتضمن الليلة الأولى من ليالى رمضان الإبداعية، والتى تأتى فى يوم الاربعاء 20 مارس الموافق 10 رمضان فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا بقاعة توفيق الحكيم، ندوة بعنوان "رمضان شهر الإنتصارات" بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان بالتعاون مع بيت العائلة المصرية.

ياتى اللقاء بحضور اللواء هاشم أبو الفضل أحد أبطال حرب أكتوبر وفضيلة الدكتور أبراهيم الجمل رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، وامين عام بيت العائلة المصرية فرع الإسكندرية ، ومدير عام قطاع الدعوة والإعلام الديني لوعظ الأزهر الشريف بالإسكندرية، و الدكتور إبراهيم رجب دكتوراه التاريخ والحضارة الإسلامية جامعة الإسكندرية، ويدير اللقاء الدكتور إبراهيم عبد الله المستشار الإعلامي لبيت العائلة المصرية فرع إسكندرية.

بينما تتضمن الليلة الثانية، والتى تأتى يوم الاحد ٢٤ مارس الموافق ١٤ رمضان في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا بقاعة توفيق الحكيم، ندوة بعنوان "الفن والتراث الشعبي في رمضان"، بحضور الدكتور محمد السنوسي الباحث في التراث الشعبي" ، والكاتب والشاعر الدكتور خالد البوهي، و الفنان الدكتور وسام شعيب، بمشاركة مجموعة من شباب المبدعين، ويدير اللقاء الشاعر أحمد يحيى.

وتتضمن الليلة الثالثة، والتى تأتى يوم الاربعاء ٢٧ مارس الموافق ١٧ رمضان في تمام التاسعة والنصف مساءا بقاعة توفيق الحكيم، أمسية بعنوان " تجليات رمضانية في الأدب والفن "، بحضور المستشار الأديب بهاء المري، و الدكتور مختار عطية، والدكتور محمد عبد السلام، و بمشاركة الفنان إبراهيم نصير مع نخبة من الشعراء، و يدير اللقاء الشاعر جابر بسيوني.

فيما تتضمن الليلة الرابعة، والتى تأتى يوم الخميس ٢٨ مارس الموافق ١٨ رمضان في تمام التاسعة والنصف مساءا بقاعة توفيق الحكيم، ندوة بعنوان" إبداعات من الشعر والنغم "، بحضور الفنان ناصر المزداوي، و الشاعر أحمد يسري، و الشاعر عادل حراز، ويدير اللقاء الفنان أحمد بسيوني.