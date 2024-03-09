"يوم الشهيد" و"إنجازات الدولة".. لقاءات نقاشية لقصور الثقافة ببورسعيد

شهد فرع ثقافة بورسعيد عددا من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المنفذة في إطار برامح وزارة الثقافة.

واحتفالا بيوم الشهيد عقد بيت ثقافة بورفؤاد لقاء ثقافيا أكدت خلاله يؤانا عبد الله أخصائي مكتبة البيت، أن الدولة المصرية اختارت يوم 9 مارس من كل عام يوما للشهيد، تخليدا لذكرى الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب الجيش المصري، الذي استشهد في مثل هذا اليوم عام 1969، وكان "رياض" هو القائد الذي اختاره الرئيس جمال عبد الناصر ليعيد بناء الجيش بعد نكسة 1967، وأشارت أن هذا اليوم صار مناسبة وطنية عظيمة للاحتفاء بسير الشهداء وتضحياتهم وبطولاتهم من أجل الوطن ورفعته.

واختتمت الفعاليات بتصميم مجلة للأطفال عن مشروعات الدولة مثل قناة السويس الجديدة ومشروع حياة كريمة.

وتقدم هيئة قصور الثقافة عددا من الفعاليات بمواقعها بالمحافظات احتفالا بيوم الشهيد للتذكير بسيرة الشهداء وتضحياتهم، من أبرزها احتفالية في الثامنة مساء اليوم السبت بقصر ثقافة روض الفرج، تشارك بها فرقة التذوق الفني للموسيقى العربية ويعرض خلالها فيلم يوم الشهيد.

في شأن آخر وضمن فعاليات فرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. جيهان الملكي، المنفذة في إطار فعاليات إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، نظمت مكتبة طفل حديقة الأمل ندوة بديوان حي المناخ بعنوان "المشروعات القومية للدولة المصرية"، استهلت بكلمة العميد نعمان علي رئيس حي المناخ عن أهمية إلقاء الضوء على الإنجازات التي تمت على الأرض المصرية للتوعية بها وبتأثيرها الكبير في مسيرة التنمية.

وفي كلمته قدم الإعلامي حسام الدين عفيفي شرحا وافيا للتطور والازدهار الذي نتج عن الإنجازات الكبيرة والمشروعات القومية الضخمة التي تمت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي كما تناول بالسرد والإحصائيات تفاصيل تلك المشروعات.



وأشار "عفيفي" للأحداث العالمية والإقليمية المحيطة بمصر والتي كان لها آثار كبيرة، وتمكنت مصر بحسن الإدارة من تخطيها مشيدا بقرارات الحكومة في مجال الاستثمارات المباشرة، وكذلك قرارات البنك المركزي المصري لضبط الأسواق، كما تطرق للتغيرات الكبيرة التي حسنت من دخل المواطن ومنها زيادة المرتبات والمعاشات ومبادرة تكافل وكرامة ودعم بعض فئات المجتمع كقادرون باختلاف، مشيدا بما قدمته المرأة المصرية من تضحيات كان لها بالغ الأثر في بناء الجمهورية الجديدة.

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