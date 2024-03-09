ads
السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

"الأوقاف": انطلاق مشروع صكوك الإطعام لعام ٢٠٢٤ أول رمضان ونخصص جانبا منه لأهل غزة

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت وزارة الأوقاف في بيان لها اليوم السبت، إنه سوف ينطلق مشروع صكوك الإطعام لعام 2024م في الأول من شهر رمضان 1445هــ، وبلغت قيمة صك الإطعام لهذا العام 400 جنيه، لإطعام أسرة في الشهر الكريم، ونخصص جانبًا منه لأهل غزة.
جدير بالذكر أن صك الإطعام من وزارة الأوقاف يجزئ من الزكاة والصدقات والكفارات وصدقة الفطر وسائر أنواع البر، ويصل كاملًا إلى مستحقيه بعزة وكرامة، منك إلى يد المستحقين في عزة وكرامة، وبدون خصم أي مصروفات إدارية أو إعلانية منه.

يأتي ذلك في إطار استعدادات وزارة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان المبارك 1445هـ، وفي إطار دورها المجتمعي.

e3dc7cf9-ba4e-40f7-8cfe-120c2957a3a7
e3dc7cf9-ba4e-40f7-8cfe-120c2957a3a7
الأوقاف الزكاة والصدقات رمضان