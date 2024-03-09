"الأوقاف": انطلاق مشروع صكوك الإطعام لعام ٢٠٢٤ أول رمضان ونخصص جانبا منه لأهل غزة

قالت وزارة الأوقاف في بيان لها اليوم السبت، إنه سوف ينطلق مشروع صكوك الإطعام لعام 2024م في الأول من شهر رمضان 1445هــ، وبلغت قيمة صك الإطعام لهذا العام 400 جنيه، لإطعام أسرة في الشهر الكريم، ونخصص جانبًا منه لأهل غزة.

جدير بالذكر أن صك الإطعام من وزارة الأوقاف يجزئ من الزكاة والصدقات والكفارات وصدقة الفطر وسائر أنواع البر، ويصل كاملًا إلى مستحقيه بعزة وكرامة، منك إلى يد المستحقين في عزة وكرامة، وبدون خصم أي مصروفات إدارية أو إعلانية منه.

يأتي ذلك في إطار استعدادات وزارة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان المبارك 1445هـ، وفي إطار دورها المجتمعي.