اليوم.. حسام حسن ينهي قائمة الفراعنة لمعسكر الإمارات

ينهي حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة المنتخب الوطني، اليوم السبت استعدادًا لخوض دورة الإمارات الودية، والتي يبدأها الفراعنة أمام نيوزيلندا يوم 22 مارس الجاري، ويشارك فيها أيضا منتخبي تونس وكرواتيا.

وتشهد قائمة الفراعنة عدد من الوجوه الجديدة التي تألقت مع فرقها خلال المباريات الماضية سيتم اكتشافهم في معسكر الفراعنة بالإمارات.

ورفض حسام حسن طلب إدارة فريق ليفربول الإنجليزي بإعفاء محمد صلاح من الانضمام لمعسكر مارس وطلب بتواجد اللاعب في معسكر منتخب بلاده.