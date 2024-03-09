ads
السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

اليوم.. حسام حسن ينهي قائمة الفراعنة لمعسكر الإمارات

حسام حسن
حسام حسن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ينهي حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة المنتخب الوطني، اليوم السبت استعدادًا لخوض دورة الإمارات الودية، والتي يبدأها الفراعنة أمام نيوزيلندا يوم 22 مارس الجاري، ويشارك فيها أيضا منتخبي تونس وكرواتيا.
وتشهد قائمة الفراعنة عدد من الوجوه الجديدة التي تألقت مع فرقها خلال المباريات الماضية سيتم اكتشافهم في معسكر الفراعنة بالإمارات. 
ورفض حسام حسن طلب إدارة فريق ليفربول الإنجليزي بإعفاء محمد صلاح من الانضمام لمعسكر مارس وطلب بتواجد اللاعب في معسكر منتخب بلاده.

العميد حسام حسن منتخب مصر معسكر الامارات