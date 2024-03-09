الجناح المصرى فى مهرجان شباب العالم بـ"سوتشي" يروج للسياحة المصرية

شهد الجناح المصرى فى مهرجان شباب العالم بروسيا "سوتشي " عرضا بالأزياء الفرعونية إلى جانب الجلباب المصرى وقاموا بالترويج للسياحة بمصر والتعريف بقيمة الحضارة المصرية والأماكن التى يمكن للسياح من كل جنسيات العالم الوصول إليها وقد جذب الجناح المصرى مئات الزوار على مدار الايام.

وارتدت كل الوفود الزى التقليدى لبلادهم للتعريف بثقافاتهم المختلفة حيث ظهر العباءة الخليجية والزى السورى والبلجيكى والهندى والاماراتي والكويتي السعودي فى المهرجان حيث اقامت الوفود بعض الفقرات الترفيهية الثقافية.

ويعد مهرجان روسيا للشباب فرصة حقيقية للشباب للتفاعل بين شباب العالم وتبادل الأفكار والخبرات في مجالات مختلفة فضلا عن تعزيز التفاهم العالمي على المستوى الشبابي.

وسعى المهرجان إلى تعريف الشباب الروسي والأجنبي بالفرص الهائلة التي توفرها روسيا وإظهار انفتاحها على العالم والمساعدة في تبديد الأساطير والقصص الخرافية حول المجتمع الروسي.

وتم اختيار روسيا تحديدا بسبب تجربتها التاريخية الخاصة في تحقيق الانسجام بين المجتمعات المتعددة الثقافات وقدرتها ورغبتها في أن تظهر للناس المجتمعين في المهرجان القدرة في سياق تنوع الشعوب والثقافات والتقاليد والتواصل دون فرض معايير موحدة.

وكانت تقام الأحداث الرئيسية للمهرجان في إقليم سيريوس الفيدرالي بأكثر من 800 نشاط بأشكال مختلفة من محاضرات ومناقشات مسابقات رياضية فعاليات خيرية برامج ثقافية.

جاء ذلك بعد ختام مهرجان شباب العالم بروسيا استعدت الوفود العربية المشاركة في المهرجان الانتهاء من الأنشطة والفعاليات وبدء ترتيب إجراءات السفر لبلادهم حيث شاركت مصر ب 109 شباب تم اختيارهم من خلال وزارة الشباب والرياضة أغلبهم من طلبة الجامعات وحديثى التخرج.

وقد حرصوا على المشاركة وتقديم أفضل العروض الثقافية والفنية للترويج لمصر أمام رواد المهرجان فى أكثر من 180 دولة حول العالم حيث شارك صحفيين وإعلاميين في تغطية الحدث المهم علي مستوى العالم.

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