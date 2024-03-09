صحة غزة: الاحتلال ارتكب 10 مجازر راح ضحيتها 82 شهيدا و122 مصابا خلال آخر 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم /السبت/ أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 10 مجازر في القطاع، راح ضحيتها 82 شهيدًا و122 مصابًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزارة - في بيان صحفي - أنه بموجب التحديث الأخير ارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 30 ألفا و960 شهيدًا و72 ألفا و524 مصابًا، علما بأن 72% من ضحايا الحرب هم أطفال ونساء.

وأوضحت الوزارة أن هذا لا يتضمن الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

