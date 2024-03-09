إخلاء سبيل عاطل في حيازة ألعاب نارية بكفالة مالية في القاهرة

قررت غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة إخلاء سبيل عاطل بكفالة 5 آلاف جنيه اتهم بحيازة ٣٠٠ الف قطعة صاروخ ألعاب نارية داخل مخزن في روض الفرج .

كان قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة تلقي معلومات قيام أحد الأشخاص - بمزاولة نشاط غير مشروع تخصص في الإتجار بالألعاب النارية متخذاً من مخزن مستأجر كائن بدائرة القسم مسرحاً لتخزين الألعاب النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن ، وعُثر بداخل المخزن على ٢٠ كرتونة ألعاب نارية بإجمالي ٣٠٠ الف قطعة صاروخ مختلفة الأحجام وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

