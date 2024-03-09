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السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

إخلاء سبيل عاطل في حيازة ألعاب نارية بكفالة مالية في القاهرة

ارشيفيه
ارشيفيه
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قررت غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة إخلاء سبيل عاطل بكفالة 5 آلاف جنيه اتهم بحيازة ٣٠٠ الف قطعة صاروخ ألعاب نارية داخل مخزن في روض الفرج .

كان قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة تلقي معلومات قيام أحد الأشخاص - بمزاولة نشاط غير مشروع تخصص في الإتجار بالألعاب النارية متخذاً من مخزن مستأجر كائن بدائرة القسم مسرحاً لتخزين الألعاب النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن ، وعُثر بداخل المخزن على  ٢٠ كرتونة ألعاب نارية بإجمالي ٣٠٠ الف قطعة صاروخ مختلفة الأحجام وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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