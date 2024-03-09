تخريج أولى دفعات كلية الطب.. الحصاد الأسبوعي لجامعة حلوان

اعلن المركز الاعلامي لجامعة حلوان عن حصاد الجامعه والمقابلات والمؤتمرات التى اجريت خلال الاسبوع الماضي وجاءت كالتالى حيث تقدم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بخالص التعازي والمواساة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والاخوة المسيحيين لوفاة نيافة الأنبا بسنتي أسقف حلوان والمعصرة، معربا عن حزنه العميق لرحيل هذه الشخصية الدينية البارزة، مؤكدًا أنه كان رمزًا للتسامح ونبراسًا للمحبة بين أبناء الوطن الواحد.

كما شهد رئيس الجامعة حفل تخريج أول دفعة من كلية الطب بجامعة حلوان، وفي تصريح له، قال الدكتور قنديل: "يسعدني أن أشهد تخرج أول دفعة من طلاب كلية الطب بجامعة حلوان، فهؤلاء الشباب هم مستقبل مصر الواعد في مجال الطب"

واجتمع الدكتور السيد مع فريق وحدة التخطيط الاستراتيجي لمناقشة إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة 2025_2030 والرؤية الخاصة بها، حيث تم تشكيل لجنة عليا من القيادات والاساتذة والخبراء بالجامعة لإعداد الخطة الاستراتيجية.

ونظمت وحدة دعم البحث العلمي بجامعة حلوان ندوة علمية بعنوان "كيف تتجنب النشر في المجلات المختطفة والمزيفه" وتناولت الندوة عرض لعدة محاور ومنها كيفية اختيار مجلة علمية مناسبة للنشر ومعايير إدراج المجلات العلمية بقواعد البيانات العلمية.

هذا واستضافت كلية العلوم بجامعة حلوان مؤتمر اليوم الواحد تحت عنوان الاتجاهات الحديثة في الفيزياء والذي نظمه قسم الفيزياء بالكلية بالتعاون مع اللجنة الوطنية للفيزياء واللجنة الوطنية للبلورات.



كما نظمت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة حلوان المعرض الرابع للحرف اليدوية للأسر المنتجة ومنتجات الطلاب، وياتى ذلك تفعيلا للبروتوكول الموقع بين وزارة التضامن وجامعة حلوان.

ونظمت إدارة التكافل الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، للطلاب وموظفي الجامعة معرض السوق الخيري السادس بالتعاون مع نادي روتاري كايرو السلام.



وفي إطار الاهتمام بالأنشطة الطلابية، بدأت المرحلة الأولى من تحكيم مسابقة انت النجم حيث تم تحكيم مسابقة الفنون الأسرية والتي شارك فيها ٨ كليات بإجمالي عدد أعمال تجاوزت 300 عمل فني, كما تم تحكيم المرحلة الأولى من مسابقة مجال الفنون التشكيلية والتي شارك فيها 12 كلية بإجمالي عدد أعمال تجاوزت 500 عمل فني.

وقد أعلنت جامعة حلوان عن صعود ٨ كليات لدور الثمانية لمسابقة عباقرة جامعة حلوان الموسم الثاني، وهم (هندسة المطرية - الطب - التربية- الخدمة الاجتماعية - هندسة حلوان - العلوم - الآداب - التمريض).

كما اختتم الملتقى القومي لتأهيل وتدريب قيادات الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية الذى نظمته جامعة حلوان بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة تحت شعار "شباب مصر.. مستقبل الجمهورية الجديدة"، وتضمنت فعاليات اليوم الختامي لقاءً حواريًا بعنوان "الانتحار والأمن السيبراني"، وكذلك عرض التوصيات الناتجة عن ورش العمل.

واستضاف مركز المنشآت الرياضية بجامعة حلوان بطولة التايكوندو بالدورة الرياضية للجامعات والمعاهد العليا المصرية دورة الشهيد الرفاعى الـ ٥١، التى ينظمها الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، وقد شارك في البطولة (٣١) جامعة من الجامعات الحكومية والخاصة والتكنولوجية والأهلية، حيث جاء عدد المشاركين في البطولة (٢٤٨) طالب وطالبة .

وقد أسدلت جامعة حلوان الستار على مسابقة "عباقرة الجامعة" للموسم الثاني، حيث حصلت كلية هندسة المطرية على المركز الأول، بينما حصلت كلية هندسة حلوان في المركز الأول مكرر.

واحتلت كلية التربية المركز الثاني، وكلية الآداب المركز الثاني مكرر، في حين حصلت كلية العلوم على المركز الثالث، وكلية الخدمة الاجتماعية على المركز الثالث مكرر.

كما احتفت جامعة حلوان الأهلية بختام فعاليات دورة كرة القدم في نسختها الثانية، والتي نظمتها الجامعة بمقر مركز المنشآت الرياضية بجامعة حلوان، وقد تُوج فريق "جول ديجرز Goal Diggers" بلقب البطولة.