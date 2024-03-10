مارسيل كولر.. تخصص فوز على الزمالك

واصل السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، تفوقه على الغريم التقليدي نادي الزمالك في المواجهات التي قاد فيها المارد الأحمر منذ تولي تدريب الفريق في بداية الموسم الماضي.



وقاد كولر فريق الأهلي للتتويج بلقب كأس مصر للمرة 39 في تاريخه، عقب الفوز على منافسه التقليدي الزمالك 2-0، في المواجهة التي أقيمت أمس الأول الجمعة على ملعب "الأول بارك" بالعاصمة السعودية الرياض.

وأصبح مارسيل كولر يمثل عقدة للزمالك وجماهيره منذ توليه القيادة الفنية للشياطين الحمر بعدما حقق الفوز في جميع المواجهات ضد الفارس الأبيض ليحقق العلامة الكاملة في مباريات القمة بين القطبين.

وواجه كولر الزمالك في 4 مباريات في 3 منافسات مختلفة حقق فيها الفوز جميعا، جاءت مواجهتان في مسابقة الدوري ومباراة في كأس السوبر المصري ومواجهة في كأس مصر، سجل الأهلي خلالها 11 هدفا واستقبل هدفا وحيدا.



كما حقق مارسيل كولر لقبه الثاني مباشرة على حساب الزمالك بعدما حصد من قبل لقب كأس السوبر المصري في أكتوبر 2022 على حساب الفريق الأبيض بالفوز 2-0 في الإمارات في أول مهمة للمدير الفنى مع الأحمر بعدما تولى المهمة في سبتمبر 2022.



وتمكن المدير الفني السويسري المخضرم مارسيل كولر من حصد لقبه رقم 7 مع الأهلي هي كأس السوبر المصري 3 مرات وكأس مصر مرتين ودوري أبطال أفريقيا.

وخسر مارسيل كولر لقب السوبر الأفريقي وبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم وحصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 2023 التي أقيمت في السعودية.

في نفس السياق انضم البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك إلى ضحايا مارسيل كولر، بعدما تلقى الهزيمة في نهائي الكأس ليكون المدرب الثالث لفريق الزمالك الذي يخسر أمام السويسري.

وكانت بداية مارسيل كولر أمام الزمالك، بالتفوق على البرتغالي جوزفالدو فيريرا مدرب الأبيض السابق في السوبر المصري 2022 بفوز الأهلي بثنائية نظيفة، وأكد المدير الفني السويسري التفوق على فيريرا للمرة الثانية في الدور الأول من الدوري الموسم الماضي بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة.



كما كان المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، الضحية الثانية للسويسري مارسيل كولر بفوز الأهلي برباعية مقابل هدف في الدور الثاني للدوري الموسم الماضي.