بمشاركة 700 لاعب ولاعبة.. ختام أول بطولة لـ"الكورف بول" في المدينة الشبابية بالاسمرات

اختتم الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية، برئاسة أحمد البكري، بطولة الكورف بول ، والتي تقام في مصر لأول مرة بعد انضمامها للاتحاد الذي يضم 7 لعبات أبرزها الدومينو والطاولة.

واستضافت المدينة الشبابية بالاسمرات بطولة الكورف بول في دورتها الاولي بمشاركة 700 لاعب ولاعبة.

وأكد البكري، أن الاتحاد حرص على إقامة البطولة في الوقت الحالى، خاصة بعد اعتماد عضوية مصر بالاتحاد الدولي للعبة في الفترة الماضية.

وقال البكري، في تصريحات صحفية إنه سعيد بإقامة البطولة في وقت سريع، من أجل تحفيز اللاعبين على بذل جهد أكثر في الفترة الأخيرة.

وعبر عن سعادته بإقامة البطولة في المدينة الشبابية بالاسمرات، والتي تعد من أهم المدن التي تم انشائها في الفترة الأخيرة موجها الشكر للمستشار محمود فوزي رئيس مجلس أمناء المدينة الشبابية وجميع القائمين والعاملين الأسمرات علي حسن التعامل و الاستضافة.

كان أحمد البكري رئيس الاتحاد، قد قرر تغيير مكان إقامة البطولة من معرض اكسبو إلي المدينة الشبابية بالاسمرات.

وأكد البكري، أنه تم نقل البطولة إلى المدينة الشبابية بالاسمرات، بسبب سوء التعامل من القائمين على تنظيم المعرض، والذي رفضها الاتحاد تماما.

وعبر عن استياءه بسبب القائمين على تنظيم المعرض اكسبو وتركه لأبناء العاملين الذين تعاملوا بشكل غير لائق مع المسئولين ورؤساء الإتحاد وفرضوا رسوما علي اللاعبين المشاركين بشكل غير قانونى وهو ما رفضه الاتحاد ورفض المشاركة ونقل البطولة إلي المدينة الشبابية.