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الجمعة 08 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

هجوم مزدوج استهدف موقعًا عسكريًا بمستوطنة حومش.. "القاهرة الإخبارية" تكشف التفاصيل

مستوطنة حومش
مستوطنة حومش
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كشف تقرير بثته قناة "القاهرة الإخبارية"، تفاصيل هجوم استهدف موقعا عسكريا إسرائيليا في مستوطنة حومش، وأسفر عن إصابة 4 من جنود الاحتلال بينهم حالة حرجة.

وذكر التقرير إن الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن عملية مزدوجة شملت إطلاق نار وتفجير في مستوطنة حومش.

وكشفت التقارير العبرية، عن أن المستوطنة تم إخلاؤها منذ عام 2002، ثم عاد بعض المستوطنين إليها وتم إخلاؤهم مرة أخرى في 2015.

وأشارت إلى أنه عندما تسلم اليمين المتطرف زمام الأمور، عاد بعض المستوطنين، وفي كل مستوطنة يوجد موقع عسكري، منوهة إلى أن عدد المستوطنين ليس كبيرًا، ولا يوجد بها أعداد، في كل مستوطنة يوجد الكثير من البنية التحتية ومنازل للمستوطنين، مراكز تعليمية وصحية، ومواقع تابعة لجيش الاحتلال، أي أنها مدينة كاملة متكاملة.

الإعلام الإسرائيلي القاهرة الاخبارية جنود الاحتلال