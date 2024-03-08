نهائي الكأس.. الزمالك يتحرك لملعب الأول بارك لمواجهة الأهلي

تحرك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قبل قليل، من فندق الإقامة بالرياض بالمملكة العربية السعودية، متجهاً إلى ملعب الأول بارك، استعداداً لمواجهة الأهلي مساء اليوم الجمعة في نهائي كأس مصر.

وألقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، محاضرة فنية على اللاعبين شرح خلالها خطة المباراة ومنحهم التعليمات الأخيرة والمهام المطلوبة منهم خلال المباراة .

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الأهلي اليوم الجمعة، على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض، في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف بتوقيت مصر، في نهائي مسابقة كأس مصر.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - سيد عبدالله "نيمار".

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي -يوسف أوباما.



الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.