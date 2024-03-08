بالفيديو.. القصة الكاملة لحادث انهيار عقار الورديان بالإسكندرية وسط ارتفاع عدد الضحايا

مازالت قوات الحماية المدنية تبحث عن المزيد من ضحايا عقار الورديان وبالإسكندرية، والذي ارتفع إلى 3 وفيات و3 مصابين إلى الآن، حيث انتشلت قوات الحماية المدنية منذ قليل جثمان شاب تبين وجوده أسفل العقار المنهار بحي غرب، وخروج جثمان أخر في بداية البحث ووفاة أحد المصابين بعد أن تم نقله إلى المستشفى.

فمنذ صباح يوم الجمعة 8 مارس تلقت غرفة عمليات حى غرب الإسكندرية بلاغا بانهيار عقار بشارع السبكي بمنطقة الورديان غرب الإسكندرية، مع وجود ضحايا عالقين تحت الأنقاض، وتم انتقال مسئولي الحي وضباط القسم وقوات الحماية المدنية برفقة 4 سيارات دفاع مدني و4 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين بعد الفحص أن العقار بناء قديم، ومكون من دور أرضي و3 طوابق علوية، مأهول بالسكان، وسقط جزء كبير منه، حتى سطح الأرض، وعدا أجزاء بسيطة من المحلات بالطابق الأرضي والتي ظلت صادمة.

وبحمل العقار رقم 20 شارع السبكي متفرع من القفال بمنطقة الورديان، ووجود أشخاص تحت الأنقاض، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وفرض كردون أمني حول العقار.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحظة انهيار العقار، وسقوط أجزاء منه، ودعوات بنجاة الضحايا بداخله، فالعقار ملئ بالسكان.