نهائي الكأس.. جوميز يلقي محاضرة أخيرة على لاعبي الزمالك

يلقى جوزية جوميز مدرب الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين بعد قليل بفندق الإقامة، وذلك قبل ساعات قليل من مواجهة الأهلي .

ويتحدث جوميز خلال المحاضرة عن الخطة التي سيلعب بها الزمالك والتشكيل الأساسي، مع تحفيز اللاعبين لحصد لقب كأس مصر .

ويلتقي الزمالك مع الأهلي اليوم الجمعة، على ملعب "الأول بارك" بالرياض، في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، في نهائي مسابقة كأس مصر.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - سيد عبدالله "نيمار".

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي -يوسف أوباما.



خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.