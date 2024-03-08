المطران عطا الله حنا: "نسأل الله أن يرفع البلاء عن أهلنا في غزة وأن تتوقف الحرب"

استقبل المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم الجمعة، وفدا من الكنيسة الارثوذكسية في بولندا والذين يزورون الاراضي المقدسة في زيارة حج واستعداد لاستقبال الصوم الاربعيني المقدس كما يحمل الوفد رسالة محبة وتضامن مع الشعب الفلسطيني ومطالبة بإنها المأساة المروعة في غزة .



وقال في كلمته: إن المسيحيين في غزة يعيشون اوضاعا عصيبة وهم لاجئون داخل الكنيستين الارثوذكسية والكاثوليكية وهم يعانون من قلة الطعام والماء والدواء كما يعاني اهل غزة كلهم ونحن لا نتحدث عن معاناة المسيحيين في غزة بمعزل عن السياق الوطني فأبناء غزة جميعا يعيشون اوضاعا مأساوية ، ومطلبنا الاول والاخير والاساسي هو ان تتوقف هذه الحرب التي دفع فاتورتها المدنيين والأبرياء وخاصة شريحة الاطفال الذين يجوعون ويروعون .



وأضاف: نتمنى ان تكون هنالك اصوات مسيحية في العالم ومن كافة الكنائس تنادي بوقف هذه الحرب وتحقيق العدالة في فلسطين الارض المقدسة لكي ينعم الفلسطينيون بالحرية والسلام في وطنهم مثل باقي شعوب العالم ، أما مدينة القدس والتي من المفترض ان تكون مدينة للسلام فهي في الواقع ليست كذلك وهي المدينة المقدسة في الديانات التوحيدية الثلاث ولكن هنالك ممارسات ظالمة تمارس بحق الفلسطينيين في كافة تفاصيل حياتهم .



ووجه التحية إلى رئيس الكنيسة الارثوذكسية البولندية المتروبوليت سابا والى كافة الاساقفة والاباء وشعب هذه الكنيسة ، ونطلب منكم ان تصلوا من اجلنا ومن اجل مدينتنا المقدسة من اجل شعبنا وخاصة من اجل غزة لكي يرفع الرب عنها هذا البلاء وهذه الكارثة الانسانية المروعة والتي لا يمكن وصفها بالكلمات .



وقدم للوفد شرحا تفصيليا عن تاريخ كنيسة القيامة وما تحتويه من اماكن مقدسة كما وقدم للوفد وثيقة الكايروس الفلسطينية ورافقهم في جولة داخل البلدة القديمة مجيبا على عدد من الاسئلة والاستفسارات .