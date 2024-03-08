اليوم العالمي للمرأة.. نساء حول العالم احترفن "البرمجة" شكلن عالم التكنولوجيا

يصادف اليوم 8 مارس من كل عام الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، حيث يعبر عن احترام المرأة وتقديرها في شتي المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وبالرغم من أن عالم التكنولوجيا يسطو عليه العنصر الذكوري، ولكن على مر التاريخ، قدمت نساء العالم انجازات رائعة ومساهمات ثورية وتفاعلت من خلال التكنولوجيا اليوم، في يوم المرأة العالمي هذا، نحتفل ببعض من هذه الرائدات الرائعات.

أدا لوفلايس: أول مبرمجة كمبيوتر في العالم (1815-1852)



قبل اختراع أجهزة الكمبيوتر بفترة كبيرة، كانت أدا لوفلايس، وتشتهر باسم الليدي أدا بايرون، بأنها أول مبرمجة كمبيوتر في العالم، حيث تعاونت مع تشارلز باباج في محركه التحليلي، وهو آلة حاسبة ميكانيكية، ودونت ملاحظات دقيقة تؤكد إمكاناته في أداء مجموعة واسعة من العمليات، مما أدى إلى إنشاء أول برامج كمبيوتر.



جريس هوبر: "سيدة الترميز" (1906-1992)



وينسب إلى جريس هوبر، أستاذة علوم الكمبيوتر ورائدة في مجال تكنولوجيا علوم الكمبيوتر في البحرية الأمريكية، الفضل في نشر مصطلحات "المترجم" و"الخطأ" في الأيام الأولى للبرمجة، حيث طورت أول مترجم للغة برمجة الكمبيوتر، مما جعل البرمجة أكثر سهولة.



هيدى لامار: نجمة هوليوود المخترعة (1914-2000)



تتميز بأدائها المبهر في الأفلام، كانت هيدي لامار مخترعة عبقرية، أثناء الحرب العالمية الثانية، وبسبب قلقها بشأن أمان أنظمة الاتصالات المتحالفة، تعاونت في اختراع تقنية طيف الانتشار بتغيير التردد التي أسست لشبكات Wi-Fi وGPS وBluetooth الحديثة.





راديا بيرلمان: "أم الإنترنت" (من مواليد 1951)



رادي بيرلمان هي باحثة في مجال الشبكات الحاسوبية انجزت بروتوكول Spanning Tree، وهو خوارزمية حاسمة تمنع الحلقات في اتصالات الشبكة، مما يحقق تدفق البيانات بسهولة على الإنترنت، وكان عملها تقني في تطوير الإنترنت كما نعرفه اليوم.



كاثرين جونسون: الشخصية الخفية وراء رحلات الفضاء (1918-2020)

بينما لم تعمل كاثرين جونسون مباشرة في مجال التكنولوجيا، إلا أن عبقريتها كعالمة رياضيات في ناسا كانت متميزة لنجاح بعثات الفضاء الأولى، لعبت معدلاتها الرياضية دورا بارزا في مدار جون غلين حول الأرض وهبوط أبولو 11 على القمر



هذه مجرد أمثلة بسيطة للكثير من نساء حول العالم قدمن انجازات ومساهمات كبيرة في عالم التكنولوجيا. تذكرنا قصصهن أن الابتكار لا يعرف أي عائق بين الجنسين، وأن النساء ما زلن قوة ناعمة ودافعة في تشكيل مستقبل التكنولوجيا.