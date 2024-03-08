الثانوية العامة 2024.. وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات مدارس "STEM" والمكفوفين

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM" الدور الأول ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، وجدول امتحانات الثانوية العامة الدور الأول للطلاب المكفوفين.

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، والطلاب المكفوفين، تبدأ الامتحانات يوم الاثنين الموافق ١٠ يونيو ٢٠٢٤.

وتضمن جدول امتحانات إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس "STEM" الدور الأول ومدارس المكفوفين ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، عدم عقد الامتحانات خلال إجازة عيد الاضحى المبارك والتى تبدأ من يوم السبت الموافق ١٥ يونيو إلى ٢٠ يونيو ٢٠٢٤.

كما يوضح جدول مدارس "STEM" ومدارس المكفوفين الدور الأول ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، استئناف الامتحانات من يوم السبت الموافق ٢٢ يونيو إلى يوم ٢٠ يوليو ٢٠٢٤.