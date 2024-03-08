انتصار السيسي: المرأة المصرية هي صوت الضمير والرحمة وأيقونة التفرد في العمل الوطني

وجهت السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، التحية لكل نساء مصر في يوم المرأة العالمي.



وكتبت السيدة انتصار السيسى عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: “كانت ولا تزال برغم كل المحن وكل التحديات تحتفظ بتفاصيلها العظيمة، وطباعها الخاصة، هي صوت الضمير والرحمة، هي البهجة وأيقونة التفرد في العمل الوطني والإنسان”.