ads
الجمعة 08 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

انتصار السيسي: المرأة المصرية هي صوت الضمير والرحمة وأيقونة التفرد في العمل الوطني

قرينة الرئيس
قرينة الرئيس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وجهت السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، التحية لكل نساء مصر في يوم المرأة العالمي.

وكتبت السيدة انتصار السيسى عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: “كانت ولا تزال برغم كل المحن وكل التحديات تحتفظ بتفاصيلها العظيمة، وطباعها الخاصة، هي صوت الضمير والرحمة، هي البهجة وأيقونة التفرد في العمل الوطني والإنسان”.

انتصار السيسي المرأه العالمي رئيس الجمهورية