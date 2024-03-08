الاستعلام عن صحة 7 أشخاص أصيبوا في انقلاب سيارة ميكروباص بأطفيح

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ 7 أشخاص أصيبوا فى انقلاب سيارة ميكروباص بأطفيح، تمهيدًا لسؤالهم عن ملابسات الحادث، وأمرت بالتحفظ على سائق السيارة المتسببة فى الحادث للتحقيق، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

وأفادت التحريات بأن السبب فى انقلاب السيارة هو اختلال عجلة القيادة بيد السائق مما أدى إلى انحراف إطارها فانقلبت، وهو ما تسبب فى إصابة السائق و6 من الركاب الذين كانوا يستقلون السيارة.

بدأت الواقعة ببلاغ تلقي الإدارة العامة لمرور الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى طريق الجيش.

وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية والأمنية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن عجلة القيادة اختلت بيد سائق السيارة وانقلابها قبل نفق أطفيح بـ2 كم.

أسفر الحادث عن سقوط 7 مصابين نقلوا إلى مستشفى أطفيح المركزي للعلاج مع تجنيب آثار الحادث نهر الطريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.