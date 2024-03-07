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الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

سيدة مصر الأولى تُكرم مروة مجدي معلمة العلوم بالفيوم

جانب من تكريم السيدة
جانب من تكريم السيدة انتصار السيسي لمعلمة العلوم مروة مجدي
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كرمت قرينة الرئيس السيدة إنتصار السيسي  عددا من السيدات اللاتى قدمن نموذجًا ناجحًا وملهمًا فى مختلف المجالات الرياضية والفنية والأدبية وفى مجالات العمل التطوعى والإنسانى وغيرها من المجالات التى قدمت فيها المرأة المصرية نموذجا فى التفوق والريادة.

وحظيت الفيوم بتكريم معلمة من معلمات التربية والتعليم ، مروة مجدي حمدي عبدالعزيز - معلم علوم أول "أ" بمدرسة دفنو الرسمية للغات - إدارة إطسا التعليمية من سيدة مصر الأولى السيدة انتصار السيسى.

الجدير بالذكر، أن مديرية التربية والتعليم بالفيوم، قامت بترشيح مروة مجدي، لتميزها فى العديد من المجالات والأنشطة، بالإضافة إلى تميزها داخل الفصل كمعلمة علوم لغات؛ والتي تشارك بفاعلية فى العديد من الأنشطة والفعاليات ذات العلاقة بالعملية التعليمية ومنها :

1)معلم مبدع خبير من مايكروسوفت MIE Expert

٢) سفير لعدد من المنصات التعليمية العالمية التكنولوجية منها wakelet، ومنصة ميرج كيوب التعليمية العالمية للواقع المعزز.

٣) معلم معتمد من منصة curipod للذكاء الاصطناعي

٤) منسق لمدرسة دفنو لغات بمشروع العالميclimate action والفوز كأفضل مدرسة علي مستوي العالم كمدرسة مناخية واستلام جائزة من شركة ليجو التعليمية العالمية

٥) مدرب ومشرف للبحث العلمي لعام 2024 والفوز كمشرف كمركز أول محافظة للبحث العلمي أيسف للعلوم والهندسة.

٦) مشرف مسابقة إعادة التدوير التابعة للوزارة لتوجية العلوم ، وحصد الطالب عبدالرحمن أحمد المركز الرابع علي مستوي الجمهورية

٧) مبادرة  مواطن رقمي لتدريب ٢٥ طالب علي التحديات ومهارات التكنولوجيا الحديثة.

٨) مشرف علي مبادرة ازرع شجرة وشارك الطلاب بمشاركة بزراعة ٤٠ نبتة داخل المدرسة

٩) إطلاق مسابقة لاكتشاف الطلاب الموهوبين علي إعادة التدوير وتم تكريم ٢٥٠ طالب بالمدرسة لابداعتهم

١٠) مدرب نادي العلوم بقصر ثقافة الفيوم وتنفيذ مشروع وورش الحفاظ علي الماء

١١) في مجال المسرح المدرسي، العمل كمشرف على الطالب أيمن سالم والذي فاز بالمركز الأول علي مستوي المحافظة  في الالقاء - ومركز أول محافظة كإشراف وإعداد في مسرحة المناهج للخلية النباتية.

من جانبها تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة القلبية الخالصة إلى مروة مجدى، وذلك للمستوى العلمي والمهني والمشاركة الإيجابية الفعالة والمتميزة فى مختلف المجالات، والذي اهلها لتكريم مميز للغاية من سيدة مصر الأولي. 
 

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