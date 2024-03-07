135 مليار جنيه انطلاق مشروعين للأهلي صبور "Sammer” برأس الحكمة و “At-East” بمستقبل سيتي

اثبتت الأهلي صبور جدارتها كواحدة من اكبر الشركات العقارية الرائدة بمجال التطوير العقاري بفضل قدرتها و خبرتها الكبيرة على اكتشاف وجهات جديدة وتقديم خدمات استثمارية متميزة لعملائها، فعلي مدار 30 عاما نجحت الاهلي صبور فى تعزيز مكانتها وفرض اسلوبها الخاص والفريد بالسوق العقاري مستعينة في ذلك بمعرفتها العميقة لاحتياجات العملاء، وقدرتها علي اختيار المواقع المتميزة والمُبشّرة واختيار التصميمات الجديدة و المناسبة وتقديم الحلول الذكية التي تسهم في تحقيق أقصى استفادة من المساحة وتحسين استخدامها بكفاءة، وهو ما يتيح فرصاً استثمارية مميزة ويمنح عملائها الثقة والأمان في قراراتهم الاستثمارية.

وتاكيدًا علي ذلك، استطاعت الاهلي صبور في الربع الأول من عام 2024 ضم 1045 فدان جديدة، بنسبه 36% زيادة في محفظة أراضي الشركة، علي النحو التالي 181 فدان اخر قطعة أرض في المرحلة الأولي فى مدينة مستقبل سيتي و 864 فدان في رأس الحكمة في الساحل الشمالي، لتضيف بذلك الشركة مشروعين جدد لها الأول تستكمل به نجاحاتها في مستقبل سيتي كأول وأكبر مطور عقاري والمشروع الثاني يزيد من تميزها في الساحل الشمالي، وتضيف به وجهة جديدة متميزة هناك استكمالا للمشروعات التي تمتلكها الشركة في الساحل الشمالي علي أن تبدأ العمل بهما هذا العام 2024 ليكون عام المشروعات الجديدة لشركة الأهلي صبور.

وأعلن المهندس أحمد صبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور عن أحدث مشروعين للشركة خلال عام 2024 ، مؤكدا أن الأهلي صبور تتوسع في محفظة الأراضي الخاصة بها وتثبت أن القطاع العقاري المصري هو قاطرة الاقتصاد وقادرعلي عبور التحديات وأن منطقه رأس الحكمة هي مستقبل الاستثمار السياحي كما أن مستقبل سيتي هي مستقبل الاستثمار العقاري السكني في شرق القاهرة ومن هذا المنطلق وبعد دراسة جيدة للسوق قررنا دخول عام 2024 بمشروعين متميزين المشروع الأول في الساحل الشمالي “Summer” بالتحديد في رأس الحكمة علي مساحة 864 فدان تقريبا، وهو وجهة جديدة للشركة في هذه المنطقة لإيماننا الكامل بأنها مستقبل المشروعات السياحية، والمشروع الثاني في مستقبل سيتي شرق القاهرة وهو At-East علي مساحة 181 فدان وهي اخر قطعة أرض في المرحلة الأولي بمستقبل سيتى، لنستكمل بهما سلسلة نجاحاتنا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته شركة الأهلي صبور بفندق الماسة ST. Regis بالعاصمة الإدارية بحضور كلا من المهندس محمود دكرورى مدير عام قطاع الاستثمار نيابة عن المهندس أيمن القوصي العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي لشركة ميدار للاستثمار و التنمية العمرانية المالك والمطور العام لمدينة مستقبل سيتي، والدكتور محمد ربيع رئيس مجلس الإدارة لشركه مون فيو للاستثمارات العقارية والسياحية ، جاء ذلك المؤتمر عقب الجولة التي قام بها الصحفيين في مشروعات الشركة في مدينة مستقبل سيتي حيث أطلعوا علي اخر مستجدات مشروعات الشركة هناك " لافينير وجرين سكوير و آلير وواد واكس و ذا ريدج و رير" وعن النجاحات الكثيرة التي حققتها الشركة في مدينة مستقبل سيتي.

وأضاف صبور: أن مشروع “Summer” برأس الحكمة يقع في الكيلو 222 طريق اسكندرية مطروح باستثمارات تقدر بما يزيد عن 100 مليار جنيه تقريبا، يتم طرح المرحلة الأولي منه خلال الفترة القادمة ونستهدف أجمالي مبيعات خلال العام 2024 حوالي 15 مليار جنيه، بواجهة علي أجمل شؤاطي الساحل الشمالي بواجهة تصل حوالي 900 متر تقريبا، مشروع عملاق سيكون متعدد الاستخدامات.

مشروع Summer مشروع سكني متكامل الخدمات و الانشطة الترفيهية التي تمنح العميل الحياة المتكاملة، ومن احدي مزايا المشروع انه قائم علي مصاطب طبيعية فيضمن اطلالة الوحدات علي مسطحات مائية مختلفة في كافة انحاء المشروع. وستقوم شركة WATG العالمية بعمل المخطط العام للمشروع وهي شركة عالمية لها مكاتب في لندن وسنغافورة واسطنبول ولوس أنجلوس ونيويورك. قاموا بتصميم مشروعات في 160 دولة وهي رائدة في مجال تصميم المنتجعات الفاخرة المتكاملة.

مشروع “Summer” يعد وجهة جديدة لشركة الأهلي صبور تستهدف به شريحة جديدة من العملاء الباحثين عن التميز والرفاهية خاصة وان منطقة برأس الحكمة تعد من أجمل شواطئ ويعتبرها الجميع وجهة سياحية متميزة قادمة نقدم فيها أسلوب حياة مختلف لعملاء الأهلي صبور حيث سيقام المشروع علي عدة مراحل في معدل زمني 10 سنوات تقريبا وسيشمل المشروع جميع أنواع الوحدات من كبائن وشاليهات وتاون هاوس وتوين هاوس وفيلات مستقلة وفيلات من طابق واحد.

واستكمل صبور: المشروع الثاني هو مشروع At-East وهو المشروع السابع لشركة الأهلي صبور في مدينة مستقبل سيتي تستهدف به الشركة استثمارات تصل لحوالي 35 مليار جنيه وستكون المرحله الاولى للمشروع عبارة عن فيلات منفصلة وتوين وتاون هاوس مصممه بتصميمات مختلفة قادرة علي إحداث الفارق في السوق العقاري المصري خاصة بعد أن قامت الشركة بدراسة متطلبات السوق في هذه المنطقة، ستقدم الشركة في المشروع خبرة 30 عاما من التميز والإبداع في كافة مكونات المشروع، تماشيا مع رغبة الشركة في تطبيق كل مفاهيم الرفاهية في مشروعاتها تلبية لرغبات العملاء الذين طالما وثقوا فيها، وستطلق الشركة المرحلة الأولي من المشروع علي مساحة 60 فدان ضمن المساحة الكلية للأرض التي تصل لحوالي 181 فدان التي حصلت عليها الشركة من شركة "ميدار" للاستثمار والتنمية العمرانية، مستغلة موقعها الاستراتيجي المتميز كونها اخر قطعة أرض في المرحلة الأولي تتمتع بوجود جميع المرافق الأساسية مثل الكهرباء والغاز الطبيعي وشبكة المياه وشبكة الصرف الصحي وشبكة الاتصالات، وتقع على بعد دقائق من الطرق الرئيسية مثل طريق السويس والطريق الدائري الأوسط والطريق الدائري الإقليمي ومحور الأمل، مما يجعله مركزاً متميزًا ووجهة سكنية لراغبي التميز، نسعي فيه لتقديم منتج عقاري يتماشى مع التطور العقاري التي تشهده مصر والتي اعتاد عليها عملائنا، نطبق خلاله الفكر الجديد الذي تنتهجه الشركة في تقديم مجموعة فريدة من االمشروعات العقارية ذات الجودة العالية بالتصميمات العصرية والمساحات المتنوعه والعمليه لتناسب جميع الفئات العمريه.

وأشار صبور خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته شركته بعد جولة في أرض مشروعات الشركة بمدينة مستقبل سيتي إلى أن المبيعات المستهدفة من المشروع لهذا العام تقدر بحوالي 8 مليارات جنيه، حيث يتميز تصميم المشروع بالانسجام والتواصل من الداخل والخارج حيث تطل جميع وحداته علي مساحات خضراء واسعة و مسطحات مائية، حيث تقدم الشركة كافة الخدمات العامة والترفيهية لتقديم تجربة معيشية ترفيهية غير مسبوقة للأشخاص الذين يبحثون عن حياة مختلفة. فيبعد مشروع At-East الجديد دقائق عن العاصمة الإدارية الجديدة، مما يؤكد التزامنا ببناء مشروعات عقارية تقدم قيمة مضافة لعملائنا وتلبي متطلباتهم المختلفة بمنتجات عقارية غير تقليدية.

يأتي طرح المشروع الجديد At-East في إطار الأقبال الكبير من العملاء علي مشروعات الشركة في مستقبل سيتي، وذلك بعد نجاحها في مشروعات لافينير وجرين سكوير و آلير وواد واكس و ذا ريدج و رير ، هذا بجانب أن الأهلي صبور أول مطور قام بالتسليم في مشروعات الشركه داخل المدينة، والأرض الجديدة تمثل إضافة هامة لمحفظة أراضي الأهلي صبور في مستقبل سيتي والتي وصلت لحوالي 1000 فدان لتصبح بذلك أول وأكبر مطور عقاري في مستقبل سيتي، ولتضيف مشروع جديد لمحفظة مشروعات الشركة في المدينة والتي وصلت7 مشروعات.

واختتم رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور قائلا “كان 2023 عامًا مليئًا بالإنجازات والأرقام القياسية التي نفخر بها، حيث كانت الاستراتيجية التي تتبناها الشركة هي السبب الرئيسي وراء النجاح الذي شهدناه هذا العام على كافة الأصعدة. واليوم نبدأ عام 2024 بإنجاز جديد ومشروعين جدد يضافا إلي سجل مشروعات الأهلي صبور الحافل بالإنجازات، وهو ما يؤكد ثقتنا في مناخ الاستثمار المصري.