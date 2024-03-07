رئيس النقابة العامة للمواصلات: ندعم أركان الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب والمخططات

أكد محمد أبو العباس رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات وخدماتها، أن النقابة العامة تقوم بدورها دفاعا عن حقوق العمال المشروعة، وبمساندة الدولة المصرية لمواجهة كافة التحديات، وخاصة بما تمر به المنطقة في الفترة الحالية ومايحاك لمصر نظرا لمكانتها الاستراتيجية جغرافيا.

وأشاد بالقرارات التي تصب في صالح العمال خاصة حزمة الحماية الاجتماعية التي وجهها بها الرئيس والخاصة بتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين من خلال زيادة غلاء المعيشة، ورفع الحد الأدنى للإجور أكثر من مرة، والمنح لأصحاب المعاشات، وزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة".

وأوضح رئيس النقابة، أن هذه القرارات الاستثنائية تؤكد حرص الرئيس السيسي على التخفيف من الأعباء التي فرضتها الأزمات العالمية على الاقتصاد، وتؤكد أيضا أنه يشعر بالمواطن البسيط،مشيرا إلى أن هذه القرارات الإيجابية تأتي في توقيت مهم، لتؤكد أن الرئيس حريص أيضا على توفير الحياة الكريمة والحماية الاجتماعية للمواطنين، مثمنًا دور القوات المسلحة والشرطة في حفظ الأمن والأمان في مصر.

جاء ذلك خلال كلمة أبو العباس في الجمعية العمومية المنعقدة اليوم الخميس بمقر المدينة الشبابية بالغردقة بحضور أكثر من 95% من الاعضاء، وبحضور سعيد عبد الراضي مدير مديرية العمل بالبحر الأحمر سابقًا، وعلاء مبارك وكيل مديرية العمل سابقًا.



وخلال الجمعية العمومية رصد رئيس النقابة العامة للنقل والمواصلات دور ومواقف النقابة العامة والخدمات التي تقدمها لأعضائها خاصة الخدمات الاجتماعية والصحية، ومن خلال منشآت واصول نجحت النقابة في تطويرها والحفاظ عليها في كل أنحاء الجمهورية.

واضاف رئيس النقابة العامة، ان النقابة مستمرة في متابعة كل القوانين والتشريعات والقرارات التي تخص العمال،وانها ستواصل رفض كل ما ينتقص من حقوق العمال،ويهدد كافة العامليين بهذا القطاع الحيوي والاستراتيجي وذلك تماشيا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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