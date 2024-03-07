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الخميس 07 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الدوري الممتاز.. شوط أول سلبي بين فيوتشر وزد

فيوتشر
فيوتشر
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حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول بين فريقي فيوتشر وزد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز على استاد القاهرة الدولي .

بدأ فيوتشر لقاء اليوم بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: جوناثان نجويم ، خالد رضا ، علي الفيل ، باسم علي

الوسط: غنام محمد ، عمرو السيسي ، محمد صادق ، محمد فاروق ، عبد الكبير الوادي

الهجوم: أحمد عاطف

بينما يجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، محمود شعبان، محمد ربيعة، حساني اموراني، محمد محمود، ايبا، علي زعزع، أحمد رفعت، علي ياسر.

 

فيوتشر مسابقة الدورى الممتاز أيمن مصطفى