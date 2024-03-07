الدوري الممتاز.. شوط أول سلبي بين فيوتشر وزد

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول بين فريقي فيوتشر وزد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز على استاد القاهرة الدولي .

بدأ فيوتشر لقاء اليوم بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: جوناثان نجويم ، خالد رضا ، علي الفيل ، باسم علي

الوسط: غنام محمد ، عمرو السيسي ، محمد صادق ، محمد فاروق ، عبد الكبير الوادي

الهجوم: أحمد عاطف

بينما يجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، محمود شعبان، محمد ربيعة، حساني اموراني، محمد محمود، ايبا، علي زعزع، أحمد رفعت، علي ياسر.