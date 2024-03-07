«الأورومتوسطي» يحذر من فشل المجتمع الدولي في الضغط على إسرائيل لوقف الإبادة

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم الخميس، أن فشل المجتمع الدولي في الضغط على إسرائيل لوقف جريمة الإبادة المستمرة يؤدي إلى تداعيات خطيرة وجدية.

ووفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية، قال المرصد إن هذا الفشل يجب أن يكون دافعًا لتحرك الجهات الدولية لإيجاد آليات فعالة لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لإنقاذ حياة الفلسطينيين في قطاع غزة وضمان تنفيذها.

وأوضح المرصد، أن معدلات الضحايا جراء الجوع وسوء التغذية ترتفع بشكل مقلق في قطاع غزة، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية منذ خمسة أشهر.

وأشار إلى أن فريقه الميداني في مدينة غزة وشمالها يوثق يوميًا حالات الوفاة سواء في المستشفيات أو داخل مراكز النزوح أو المنازل المتبقية، نتيجة للمجاعة التي تعاني منها المنطقة. وأكد أن الأعداد تشهد ارتفاعًا كبيرًا في صفوف الأطفال والمسنين.

وشدد على أن حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين مهددة بخطر الوفاة بسبب نقص الغذاء والمياه والظروف الجوية القاسية، وهذا يشمل آلاف الأطفال والمرضى والمواليد الجدد، بالإضافة إلى كبار السن والنساء اللاتي يتأثرن بشكل خاص بتداعيات الأزمة الإنسانية.

وأوضح أن الوضع الحقيقي المأساوي يتجلى في الأحياء المدمرة، حيث يعيش عشرات الآلاف من الفلسطينيين في ظروف مأساوية للغاية، حيث وصلت مستويات المجاعة إلى مستويات غير مسبوقة، مما يعزز التحديات التي تواجه السكان المحاصرين ويزيد من حجم الأزمة الإنسانية الطارئة.