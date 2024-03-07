يستمر صعود الذهب في مصر بالتوازي مع إعلان البنك المركزي المصري أمس سلسلة من الإجراءات النقدية ، ليرتفع سعر المعدن الأصفر بمقدار يتجاوز 400 جنيه مع ختام تعاملات اليوم الخميس .
سجل سعر عيار 21 حوالي 3200 جنيه للبيع و 3300 جنيه للشراء و عيار 14 حوالي 2139 جنيها للبيع و 2206 جنيات للشراء والجنيه الذهب 25.6 الف جنيه للبيع و 26.4 الف جنيه للشراء .
سجل سعر عيار 24 حوالي 3671 جنيه للبيع و 3771 جنيها للشراء و عيار 18 نحو 2742 جنيا للبيع و 2828 جنيها للشراء و أوقية الذهب 3164 دولار للبيع و 3165 دولار للشراء.
اقتصاد
بعد تحرير سعر الصرف.. الذهب يصعد 400 جنيه في يومين
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يستمر صعود الذهب في مصر بالتوازي مع إعلان البنك المركزي المصري أمس سلسلة من الإجراءات النقدية ، ليرتفع سعر المعدن الأصفر بمقدار يتجاوز 400 جنيه مع ختام تعاملات اليوم الخميس .
يستمر صعود الذهب في مصر بالتوازي مع إعلان البنك المركزي المصري أمس سلسلة من الإجراءات النقدية ، ليرتفع سعر المعدن الأصفر بمقدار يتجاوز 400 جنيه مع ختام تعاملات اليوم الخميس .