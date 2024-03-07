معهد إعداد القادة يكرم هشام الجخ في ملتقى المبادرات الطلابية

كرم معهد إعداد القادة بقيادة الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، الشاعر هشام الجخ، خلال فعاليات الملتقى القُمي للمبادرات الطلابية بالجامعات والمعاهد، والذي أقيم تحت شعار "مبدعون باختلاف" للعام الثالث على التوالي.

وخلال لقائه مع الطلاب المشاركين في الملتقى، نقل الشاعر هشام الجخ خبراته الغنية لتحفيزهم على مواصلة إبداعاتهم وتقدمهم. ودعاهم إلى التمسك بأحلامهم وطموحاتهم، وحثهم على السعي بلا كلل لتحقيق أهدافهم والإصرار على تحقيقها رغم كل الصعاب والتحديات.

وأكد الجخ، أهمية الإيمان بالنفس والثقة بالقدرات الذاتية، مشيرًا إلى أن النجاح لا يأتي بالصدفة، بل هو ثمرة للعمل الدؤوب والإرادة القوية.

وقال الجخ في كلمته للطلاب: "لا تدعوا أحلامكم تضيع، فالحلم هو البذرة التي تنمو لتصبح شجرة النجاح والإبداع."

كما شدد على ضرورة التفاني في العمل والاستفادة من كل فرصة للتعلم والتطوير الذاتي، داعيًا الشباب إلى عدم الاستسلام أمام التحديات واستلهام الإلهام من قصص نجاح العظماء الذين تغلبوا على الصعاب بعزيمتهم وإصراره.

وبدوره أشاد الدكتور كريم همام بدور الشاعر هشام الجخ في إثراء الساحة الأدبية العربية، مؤكدًا أهمية مثل هذه الملتقيات في صقل مواهب الشباب وتشجيعهم على الإبداع والتميز.

وفي ختام الاحتفالية، قدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والدكتور كريم همام مستشار الوزير ومدير المعهد درعًا تكريميًا للشاعر الجخ، تقديرًا لمسيرته الحافلة وإسهاماته المتميزة، وفي ختام كلمته، غني الجخ قصيدة فى حب مصر.



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