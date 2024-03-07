الأمن يواصل مداهمة أوكار تجار المواد المخدرة في المحافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الخميس، من ضبط 5 عناصر إجرامية وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة بمحافظات "الإسكندرية، القاهرة، مطروح" تقدر قيمتها المالية بأكثر من 5 مليون جنيه.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريات أمن (الإسكندرية، القاهرة، مطروح) قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم بتلك المحافظات.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف وضبط

(عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية، وبحوزته (17 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

كما تم ضبط 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، وبحوزتهم (20 ألف قرص مخدر)

(عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مطروح.. وبحوزته (12،5 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 12 ألف قرص مخدر).

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (5،3 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة المختصة التحقيق.