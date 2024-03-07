“تعليم القاهرة” تفتتح مركز الدعم والإرشاد النفسي بالمعادي

افتتحت زينب عبد الفتاح وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لشئون الإدارات التعليمية، اليوم الخميس، مركز الدعم والإرشاد النفسى (٣) التابع لإدارة المعادى التعليمية.

وشهدت خلال الافتتاح جلسه عمل بالمركز تحاورت فيها مع الطلاب عن أهمية الدعم النفسي، كما تم عرض فيديو تقديمي يضم خطوات العمل (قبل وبعد) لتجهيز مركز الدعم والارشاد النفسي لفريق العمل.



ويعد مركز الدعم والإرشاد النفسي

طفرة في مجال التربية النفسية والتعديل السلوكى الذى يخدم أبنائنا الطلاب ويقدم لهم جلسات دعم وارشاد نفسي واستثمار للطاقات بالإضافة إلى تنمية مهاراتهم وعمل جلسات لتعديل السلوك.

ويقوم فريق العمل بالمركز بعمل ندوات ومحاضرات لأولياء أمور الطلاب لتقديم الدعم والمشورة لتعديل وتقويم سلوك أبنائهم والمساهمة في حل أي مشكلات أو عقبات تواجههم. وتقديم لهم النصح والإرشاد لصالح أبنائنا الطلاب.